В Финляндии впервые показали двух детенышей панды из Китая (фото, видео)

Сейчас на глазах сотен посетителей медвежата с удовольствием играют в снежных сугробах.

Новый дом для панды: в Финляндии впервые показали двух черно-белых медвежат, которые прилетели из китайского зоопарка и начали жить на скандинавских просторах.

Как говорится в сюжете ТСН, для адаптации у зверюшек был целый месяц. Жили в так называемой карантинной зоне. И, похоже, финское гостеприимство им все-таки понравилось.

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Сейчас на глазах сотен посетителей они с удовольствием играют в снежных сугробах.

Кстати, чтобы увидеть забавных зверюшек, местным жителям приходится преодолевать немалое расстояние до города Этери в самый северный зоопарк страны.