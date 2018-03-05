В Финляндии впервые показали двух детенышей панды из Китая (фото, видео)
11:40, 05 марта 2018Спасение видов
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Сейчас на глазах сотен посетителей медвежата с удовольствием играют в снежных сугробах.
Иллюстрация / REUTERS
Новый дом для панды: в Финляндии впервые показали двух черно-белых медвежат, которые прилетели из китайского зоопарка и начали жить на скандинавских просторах.
Как говорится в сюжете ТСН, для адаптации у зверюшек был целый месяц. Жили в так называемой карантинной зоне. И, похоже, финское гостеприимство им все-таки понравилось.
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Сейчас на глазах сотен посетителей они с удовольствием играют в снежных сугробах.
Кстати, чтобы увидеть забавных зверюшек, местным жителям приходится преодолевать немалое расстояние до города Этери в самый северный зоопарк страны.
В Финляндии впервые показали двух пандочек из Китая
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