В голландском зоопарке родился детеныш носорога (видео)

16:02, 02 марта 2018
Спасение видов
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Как говорится в сюжете ТСН, маленькую девочку назвали Наоми. Она стала третьим ребенком носорога, который сейчас живет в зоопарке.

Животное принадлежит к породе белых носорогов, которым грозит вымирание из-за деятельности африканских браконьеров. Те убивают животных из-за ценных рогов, которые используют в нетрадиционной медицине.

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Теги: #зоопарк в Нидерландах#детеныш носорога