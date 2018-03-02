В голландском зоопарке родился детеныш носорога (видео)
16:02, 02 марта 2018Спасение видов
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Животное относится к породе белых носорогов, которым грозит вымирание через деятельность африканских браконьеров.
В голландском зоопарке родилось носороженя
Новая жизнь в голландском зоопарке: в королевском зверинце в Нидерландах родился детеныш носорога.
Как говорится в сюжете ТСН, маленькую девочку назвали Наоми. Она стала третьим ребенком носорога, который сейчас живет в зоопарке.
Животное принадлежит к породе белых носорогов, которым грозит вымирание из-за деятельности африканских браконьеров. Те убивают животных из-за ценных рогов, которые используют в нетрадиционной медицине.
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