В голландском зоопарке родился детеныш носорога (видео)

Животное относится к породе белых носорогов, которым грозит вымирание через деятельность африканских браконьеров.

Новая жизнь в голландском зоопарке: в королевском зверинце в Нидерландах родился детеныш носорога.

Как говорится в сюжете ТСН, маленькую девочку назвали Наоми. Она стала третьим ребенком носорога, который сейчас живет в зоопарке.

Животное принадлежит к породе белых носорогов, которым грозит вымирание из-за деятельности африканских браконьеров. Те убивают животных из-за ценных рогов, которые используют в нетрадиционной медицине.