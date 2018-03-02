В ЕС признали опасность популярных инсектицидов для популяций пчел

Предложение ввести хотя бы частичный запрет на применение неоникотиноидов было внесено в Еврокомиссию еще в 2017 г., но не принято до сих пор.

На прошедшем в Италии совещании Европейского агентства по безопасности продуктов питания (European Food Safety Authority, EFSA) принято официальное заключение об опасности, которую представляют инсектициды-неоникотиноиды для ключевых опылителей - пчел.

Такие выводы активно оспаривались главным производителем этих веществ, концерном Bayer, и новый документ может стать важным шагом на пути к полному запрету использования еще не так давно столь многообещающего класса инсектицидов - сначала в Евросоюзе, а затем и в других странах мира, передает Naked Science.

Предложение ввести хотя бы частичный запрет на применение неоникотиноидов было внесено в Еврокомиссию еще в 2017 г., но не принято до сих пор. Пока же синтетические пестициды остаются весьма популярными у сельхозпроизводителей, которые обрабатывают ими семена для защиты от вредителей-насекомых. Исследования показывают, что впоследствии вещества попадают в ткани растения и накапливаются в нем, так что воздействию токсичных препаратов подвергаются даже пчелы, имеющие дело лишь с цветками, пестиками и тычинками.

Читайте такжеУкраинских пчел отправят в Канаду спасать местную популяцию - посол

Ученые выяснили, что их действие приводит к резкому ухудшению состояния полезных насекомых, их способности собирать нектар и опылять растения. Несмотря на активное сопротивление заинтересованных компаний, в 2013 г. Евросоюз все же запретил несколько наиболее токсичных неоникотиноидов для обработки цветущих культур в поле (но не в парниках). А начиная с 2015-го под эгидой EFSA проведена новая работа по анализу результатов 588 новейших исследований о влиянии неоникотиноидов на медоносных пчел и их колонии, а также на их родственников, пчел-одиночек и шмелей.

Ученые подтвердили предыдущие подозрения: для большинства соединений этого класса показаны весьма негативные эффекты. Нередко неоникотиноиды сохраняются в почве годами, переносятся с водой и пылью и могут продолжать оказывать вредное воздействие. На фоне катастрофического сокращения и гибели пчелиных популяций по всему миру это особенно опасно.

Стоит заметить, что в Bayer по-прежнему не согласны с таким решением, указывая на ряд исследований, которые не обнаружили существенного вреда от неоникотиноидов. Сообщение компании указывает, что государственные регуляторы в США и Канаде по тому же вопросу внесли противоположное решение, хотя и признают необходимость сохранить уже действующий запрет на наиболее опасные из них.