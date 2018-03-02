Обезьяна за штурвалом: спасенный от браконьеров шимпанзе полетал на самолете (видео)

Шимпанзе настолько понравился полет, что он перебрался с пассажирского сиденья на колени к пилоту.

Спасенный от браконьеров шимпанзе совершил путешествие на самолете.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Малыша по имени Мусса освободили в Конго. Перевезти его в заповедник решили на маленьком самолете.

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Шимпанзе настолько понравился полет, что он перебрался с пассажирского сиденья на колени к пилоту и даже помогал ему управлять. И внимательно рассматривал пейзажи за окном.

Ранее львовянин спас травмированную сову, которая рисковала попасть под колеса авто.