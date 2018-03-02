Львовянин спас травмированную сову, которая рисковала попасть под колеса авто (видео)

11:23, 02 марта 2018
Спасение видов
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Как говорится в сюжете ТСН, мужчина забрал птицу домой, а уже утром отвез к ветеринару. Львовянин заметил сову поздно вечером, когда возвращался домой.

В клинике говорят - если бы даже сова спаслась от машины, на морозе она бы окоченела за час.

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Теги: #спасение совы#сова во Львове