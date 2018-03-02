Львовянин спас травмированную сову, которая рисковала попасть под колеса авто (видео)

Мужчина забрал птицу домой, а уже утром отвез к ветеринару.

Во Львове мужчина едва не из-под колес грузовика спас травмированную сову.

Как говорится в сюжете ТСН, мужчина забрал птицу домой, а уже утром отвез к ветеринару. Львовянин заметил сову поздно вечером, когда возвращался домой.

В клинике говорят - если бы даже сова спаслась от машины, на морозе она бы окоченела за час.