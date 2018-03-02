Львовянин спас травмированную сову, которая рисковала попасть под колеса авто (видео)
11:23, 02 марта 2018Спасение видов
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Мужчина забрал птицу домой, а уже утром отвез к ветеринару.
Львовянин спас травмированную сову, что рисковала попасть под колеса авто
Во Львове мужчина едва не из-под колес грузовика спас травмированную сову.
Как говорится в сюжете ТСН, мужчина забрал птицу домой, а уже утром отвез к ветеринару. Львовянин заметил сову поздно вечером, когда возвращался домой.
В клинике говорят - если бы даже сова спаслась от машины, на морозе она бы окоченела за час.
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