Фирменный крокодил исчез с футболок бренда Lacoste (видео)

Lacoste объединилась с Международным союзом охраны природы для создания лимитированной коллекции.

Бренд Lacoste выпустил лимитированную серию поло совместно с организацией IUCN, благотворительным сообществом, которое занимается охраной природы.

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На каждой из десяти футболок поло вместо традиционного логотипа крокодила изображены десять видов животных, которые находятся под угрозой вымирания.

Среди них есть яванский носорог, бирманская кровельная черепаха, калифорнийский кондор, суматранский тигр, северный тонкотелый лемур, совиный попугай, восточный чёрный хохлатый гиббон, саола, виргинская циклура и калифорнийская морская свинья.

Количество футболок из серии соответствует числу животных, которые остались в дикой природе. Например, поло с логотипом суматранского тигра в наличии только 350 штук. Всего в коллекции 1775 футболок.