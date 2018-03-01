В Новой Зеландии выпустят новый вирус для борьбы с дикими кроликами

Фермерские организации поддержали планы министерства, назвав их "огромным облегчением".

Министерство сырьевой промышленности Новой Зеландии объявило о планах распространить среди диких кроликов новый штамм вируса геморрагической болезни кроликов для снижения их популяции.

Предполагается, что вирус может убить более 40 процентов популяции, пишет BBC.

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Речь идет о «корейском» штамме вируса RHDV1-K5. К «чешскому» штамму RHDV, который был выпущен фермерами в 1997 году, у кроликов в Новой Зеландии выработался иммунитет.

"По данным министерства сырьевой промышленности, ущерб от кроликов в год составляет в среднем 36 миллионов долларов США от производственных потерь и более 18 миллионов долларов в расходах на борьбу с вредителями", - пишет BBC.

Решение вызвало противоположные реакции, отмечает издание. Фермерские организации поддержали планы министерства, назвав их "огромным облегчением", в то время как защитники животных назвали метод негуманным и указали на возможную опасность вируса для домашних кроликов.

Как пишет BBC, против кроликов в Новой Зеландии достаточно долго использовали традиционные методы борьбы, среди которых - отстрел, отравление, выкуривания из нор, установка защитных оград. Но чиновники утверждают, что проблема настолько большая, что эти методы уже не решают ее.