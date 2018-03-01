Хоть кто-то радуется непогоде в Украине: шалости кенгуру на снегу попали на видео

Кременчугский кенгуру вышел погулять на снег.

В Кременчуге Полтавской области кенгуру вышел из своей избушки и полчаса гулял на улице после снегопада, который накрыл город.

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Кенгуру решил посмотреть на снег - после мощного снегопада, накрывшего город 28 февраля, зверушка вышла из своего убежища и полчаса гуляла по белому снегу, передает "Репортер".

Животное гуляло при шести градусах мороза. Все остальное время кенгуру вместе со своим приятелем живет в сарае, который зимой отапливается.

Как сообщал УНИАН, ранее в зоопарке города Перт родился первый за треть века детеныш древесного кенгуру.