Хоть кто-то радуется непогоде в Украине: шалости кенгуру на снегу попали на видео
16:32, 01 марта 2018Спасение видов
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Кременчугский кенгуру вышел погулять на снег.
Животное вышло прогуляться / Скриншот
В Кременчуге Полтавской области кенгуру вышел из своей избушки и полчаса гулял на улице после снегопада, который накрыл город.
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Кенгуру решил посмотреть на снег - после мощного снегопада, накрывшего город 28 февраля, зверушка вышла из своего убежища и полчаса гуляла по белому снегу, передает "Репортер".
Животное гуляло при шести градусах мороза. Все остальное время кенгуру вместе со своим приятелем живет в сарае, который зимой отапливается.
Как сообщал УНИАН, ранее в зоопарке города Перт родился первый за треть века детеныш древесного кенгуру.
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