Хоть кто-то радуется непогоде в Украине: шалости кенгуру на снегу попали на видео

16:32, 01 марта 2018
Спасение видов
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Животное вышла прогуляться / Скриншот

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Кенгуру решил посмотреть на снег - после мощного снегопада, накрывшего город 28 февраля, зверушка вышла из своего убежища и полчаса гуляла по белому снегу, передает "Репортер".

Животное гуляло при шести градусах мороза. Все остальное время кенгуру вместе со своим приятелем живет в сарае, который зимой отапливается.

Как сообщал УНИАН, ранее в зоопарке города Перт родился первый за треть века детеныш древесного кенгуру.

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Теги: #непогода в Украине#снег в Украине#кенгуру и снег