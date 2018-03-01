Нынче в тренде: в США после выхода «Черной пантеры» из приютов разобрали черных кошек
14:57, 01 марта 2018Спасение видов
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Самым популярным именем стало Т'Чалла.
В местных приютах было около 60 черных кошек / фото blackkitten
В США работники приютов для животных сообщили, что после выхода фильма Marvel «Черная пантера» множество черных кошек нашли новый дом и любящих хозяев.
«В местных приютах было около 60 черных кошек, а после выхода «Черной пантеры»? Ни одной! Они все нашли дом и новые имена в честь героев», — рассказал один из волонтеров, пишет журнал People.
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Самым популярным именем стало Т'Чалла, также кошки получали имя Окойе и Шури, и даже Киллмонгер (имя суперзлодея).
Работник приюта в штате Колорадо пояснил, что обычно черных кошек избегают из-за мифа о том, что они приносят неудачи, но благодаря такой рекламе они получили реальный шанс найти дом.
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