Нынче в тренде: в США после выхода «Черной пантеры» из приютов разобрали черных кошек

Самым популярным именем стало Т'Чалла.

В США работники приютов для животных сообщили, что после выхода фильма Marvel «Черная пантера» множество черных кошек нашли новый дом и любящих хозяев.

«В местных приютах было около 60 черных кошек, а после выхода «Черной пантеры»? Ни одной! Они все нашли дом и новые имена в честь героев», — рассказал один из волонтеров, пишет журнал People.

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Самым популярным именем стало Т'Чалла, также кошки получали имя Окойе и Шури, и даже Киллмонгер (имя суперзлодея).

Работник приюта в штате Колорадо пояснил, что обычно черных кошек избегают из-за мифа о том, что они приносят неудачи, но благодаря такой рекламе они получили реальный шанс найти дом.