Горнолыжник из США спас уже 93 собаки на двух Олимпиадах (фото)

В этом году, на Олимпиаде в Южной Корее, спортсмен также выбрал себе нового домашнего любимца.

Американский горнолыжник Гас Кенуорти имеет свою уникальную традицию – уже с второй зимней Олимпиады он привозит себе собак.

В 2014 году во время зимних Олимпийских игр в Сочи Гас нашел двух бродячих щенков возле олимпийской деревни и забрал их с собой в Америку.

В этом году, на Олимпиаде в Южной Корее, он тоже выбрал себе нового домашнего любимца.

Гас, который является открытым геем, вместе со своим партнером Мэттом посетили одно из 17 тыс. собачьих хозяйств в Южной Корее. "По всей стране 2,5 млн собак выращивают на еду в таких условиях, которые трудно даже представить", – рассказал Кенуорти в своем Instagram.

"Да, существует аргумент, что собаки являются частью корейской культуры. И, хотя лично я не согласен с этим, однако согласен, что это не мое место, чтобы навязывать западные идеалы. Однако способ, которым это происходит, является абсолютно бесчеловечным... Эти собаки не отличаются от тех, которых мы называем домашними любимцами", - написал спортсмен.

Вместе с активистами Международного гуманитарного общества горнолыжник добился того, чтобы 90 собак с фермы, которую он посетил, вывезли в Соединенные Штаты и Канады для усыновления.

Себе же он на этот раз взял щеночка, которого звать Beemo. "Как только она получит все прививки, а это займет несколько недель, она будет жить со мной. Я не могу дождаться, чтобы дать ей лучшую жизнь!" – рассказал Гас.