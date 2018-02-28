Оказался очень ловким бегуном: на Ривненщине спасатели полтора часа ловили травмированного лебедя (видео)

В Ровненский области провели спецоперацию по спасению травмированного лебедя.

В Ривненской области спасатели полтора часа ловили на замерзшем озере лебедя с перебитым крылом, чтобы передать птицу на лечение ветеринарам.

Читайте такжеНа Буковине зимует рекордное количество диких лебедей (видео)Как говорится в сюжете ТСН, птица с перебитым крылом осталась на замерзшем озере в одиночестве, когда стая улетела. Пернатый хоть и не летал, но оказался ловким пловцом и бегуном. Пока до него добирались лодкой, бежал по льду и через канал.

Наконец один из спасателей спустился в ледяную воду и таки сумел догнать пострадавшего лебедя.

Как сообщал УНИАН, из-за сильных морозов на Днепропетровщине около сотни лебедей оказались в ледяной ловушке.