На Львовщине увеличивается поголовье зубров (фото, видео)

Если в конце 2016 года в области насчитывалось 75 особей, то на начало 2018-го – уже 84 особи зубра.

На Львовщине за последние годы заметно выросло поголовье зубров.

Об этом пишет местное издание Leopolis.

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Если в конце 2016 года в области насчитывалось 75 особей, то на начало 2018-го – уже 84 особи зубра.

В "Сколевских бескидах" количество этих животных начало увеличиваться благодаря «Программе реинтродукции бизона европейского (зубра)». В течение 2009-2010 гг. в вольер Майданівського лесничества Национального природного парка «Сколевские бескиды» завезли 11 особей зубра из Германии и Австрии. Впоследствии их выпустили на природу. На сегодня здесь сформировано стадо из 33 особей, из которых 5 родились в 2017 году.

Как рассказали лесничие Сколевского лесничества, важную роль в воспроизводстве вида играет подкормка зубров в осенне-зимний период. Преимущественно зубры питаются веточками и молодыми побегами. Но в холодное время года с удовольствием едят овощи, которые им дают люди – капусту, свеклу и тому подобное.