Из-за сильных морозов на Днепропетровщине около сотни лебедей оказались в ледяной ловушке (видео)

В свою очередь спасатели уверяют, что в случае необходимости готовы сразу оказать птицам помощь и извлечь их из водоема.

В городе Каменском на Днепропетровщине пытаются спасти около сотни лебедей, которые могут примерзнуть ко льду буквально за ночь.

Как говорится в сюжете ТСН, вода, на которой птицы плавали лишь два дня назад, из-за сильных морозов теперь почти вся скована льдом. Местные жители даже вызвали спасателей, чтобы те прорубили для лебедей большие проруби.

Читайте такжеНа Буковине зимует рекордное количество диких лебедей (видео)Впрочем птицы из водоема идти не захотели, поэтому их решили не трогать, пока на озере есть открытая вода. Однако горожане переживают, что из-за таких морозов лебеди могут примерзнуть ко льду буквально за ночь.

В свою очередь спасатели уверяют, что если лебеди где-то примерзнут, то в местном ГСЧС будут сразу готовы оказать помощь и вытащить птиц из водоема.

Как сообщал УНИАН, с приходом в Украину сильных морозов в течение последних дней немало водоплавающих птиц, которые не улетели на зиму, оказались в ловушке. Например, на Житомирщине уже спасали дикого лебедя от холодной смерти.