На Буковине зимует рекордное количество диких лебедей (видео)

15:32, 26 февраля 2018
Спасение видов
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Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В этом году на озере зимует около двух сотен лебедей-шипунов. Так как вода на озере не замерзает даже в сильные морозы, у шипунов тут есть и еда и место для зимовки. Однако когда холод становится очень сильным, местные жители подкармливают птиц. Две сотни лебедей съедают около двух мешков зерна в день.

Как сообщал УНИАН, ранее на Днепропетровщине лебеди оказались в ловушке на водохранилище.

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