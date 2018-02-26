На Буковине зимует рекордное количество диких лебедей (видео)

Птицы слетаются сюда сотнями в самые лютые морозы, ведь водоем не замерзает благодаря теплым подземным источникам.

В этом году на озере в Черторые на Буковине зимует рекордное количество диких лебедей. Птицы слетаются сюда сотнями в самые лютые морозы, ведь водоем не замерзает благодаря теплым подземным источникам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В этом году на озере зимует около двух сотен лебедей-шипунов. Так как вода на озере не замерзает даже в сильные морозы, у шипунов тут есть и еда и место для зимовки. Однако когда холод становится очень сильным, местные жители подкармливают птиц. Две сотни лебедей съедают около двух мешков зерна в день.

Как сообщал УНИАН, ранее на Днепропетровщине лебеди оказались в ловушке на водохранилище.