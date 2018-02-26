Примерзли крылья: на Житомирщине дикого лебедя спасли от холодной смерти (фото)

Осторожно освободив лебедя из ледяной ловушки, спасатели вернули ему возможность свободно плавать.

На Житомирщине спасатели достали из ледяной ловушки дикого лебедя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

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25 февраля в 08:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в городе Радомышль на реке Мика дикий лебедь попал в ледяную ловушку. Об этом спасателям сообщили радомишляны, которые проходили мимо реку и увидели, что птица барахтается в ледяной воде и не может плыть.

Прибыв к месту вызова, бойцы ГСЧС выяснили, что лебедь находится на расстоянии 10 м от берега.

"На лодке спасатели добрались до птицы и увидели, что у нее ко льду примерзли крылья. Осторожно освободив лебедя из ледяной ловушки, они вернули ему возможность свободно плавать. Повреждений лебедь не получил",- уточнили спасатели.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области супруги-пенсионеры спасли пару лебедей от неминуемой смерти на озере.