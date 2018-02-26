Зоозащитники под Радой требовали усиления ответственности для живодеров (фоторепортаж)

Участники акции требовали от нардепов принятия закона, который в том числе предусматривает запрет на эксплуатацию животных для заработка.

26 февраля 2018 года зоозащитники провели акцию "Защити животных!" возле здания Верховной Рады в Киеве. Участники акции выступили с требованием немедленно принять законопроект № 6598, который предусматривает усиление уголовной ответственности за живодерство.

Читайте также"Выйди за меня!": в Киеве прошел Всеукраинский марш за права животных (фоторепортаж)В частности, неравнодушные граждане держали в руках плакаты с надписями "6598. Защитим животных от жестокости!", "6598 запрещает эвтаназию бездомных животных!", "6598 запрещает фото с животными!", "6598 запрещает попрошайничество с животными!", "6598. Сохраним природу!" и другие.

Также люди привели с собой на акцию своих домашних любимцев - собак.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 г. в Украине уже была введена уголовная ответственность за издевательство над животными. Однако по мнению зоозащитников, этот закон все же не учитывает все интересы животных.