Зоозащитники под Радой требовали усиления ответственности для живодеров (фоторепортаж)

13:45, 26 февраля 2018
Спасение видов
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Читайте также"Выйди за меня!": в Киеве прошел Всеукраинский марш за права животных (фоторепортаж)В частности, неравнодушные граждане держали в руках плакаты с надписями "6598. Защитим животных от жестокости!", "6598 запрещает эвтаназию бездомных животных!", "6598 запрещает фото с животными!", "6598 запрещает попрошайничество с животными!", "6598. Сохраним природу!" и другие.

Также люди привели с собой на акцию своих домашних любимцев - собак.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 г. в Украине уже была введена уголовная ответственность за издевательство над животными. Однако по мнению зоозащитников, этот закон все же не учитывает все интересы животных.

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Теги: #защита животных#живодерство#акция зоозащитников