На Днепропетровщине лебеди оказались в ловушке на водохранилище (фото)

После относительно теплых дней внезапный мороз начал сковывать воду, и птицам приходиться искать свободные места, которых становится все меньше.

Около сотни лебедей 25 февраля оказались в ловушке в замерзающих водах водохранилища в районе левобережной набережной Каменского Днепропетровской обалсти.

Об этом сообщает местное издание Событие.

Читайте такжеНа Житомирщине супруги-пенсионеры спасли пару лебедей от неминуемой смерти на озере (видео)После относительно теплых дней внезапный мороз начал сковывать воду, и птицам приходиться искать свободные места, которых становится все меньше.

Есть опасность, что стая лебедей намертво вмерзнет в лед, так как на ближайшие дни обещают похолодание.