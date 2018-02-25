На Днепропетровщине лебеди оказались в ловушке на водохранилище (фото)

18:40, 25 февраля 2018
Спасение видов
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Около сотни лебедей  25 февраля оказались в ловушке в замерзающих водах водохранилища в районе левобережной набережной Каменского Днепропетровской обалсти.

Об этом сообщает местное издание Событие.

Читайте такжеНа Житомирщине супруги-пенсионеры спасли пару лебедей от неминуемой смерти на озере (видео)После относительно теплых дней внезапный мороз начал сковывать воду, и птицам приходиться искать свободные места, которых становится все меньше.

Есть опасность, что стая лебедей намертво вмерзнет в лед, так как на ближайшие дни обещают похолодание.

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Теги: #лебеди#мороз в Украине