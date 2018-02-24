На Днепропетровщине убили лося

Напомним, что охота на лося на территории Днепропетровской области в любом случае незаконна. Недавно лось включен в Красную книгу Украины.

На территории Синельниковского УООР застрелили лося.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила эколог-общественник Татьяна Лампика.

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"Мне позвонил активист «Экопатруля» и сообщил о том, что на территории Синельниковского района обнаружена голова, и шкура убитого животного. Рядом валялись гильзы от охотничьего ружья. Очевидно, что лося убили", - отметила сайту «Днепра вечернего» Татьяна Лампика.

Напомним, что охота на лося на территории Днепропетровской области в любом случае незаконна. Недавно лось включен в Красную книгу Украины.