На Днепропетровщине убили лося
19:11, 24 февраля 2018
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Напомним, что охота на лося на территории Днепропетровской области в любом случае незаконна. Недавно лось включен в Красную книгу Украины.
На Днепропетровщине убили лося / фото wikipedia.org
На территории Синельниковского УООР застрелили лося.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила эколог-общественник Татьяна Лампика.
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"Мне позвонил активист «Экопатруля» и сообщил о том, что на территории Синельниковского района обнаружена голова, и шкура убитого животного. Рядом валялись гильзы от охотничьего ружья. Очевидно, что лося убили", - отметила сайту «Днепра вечернего» Татьяна Лампика.
Напомним, что охота на лося на территории Днепропетровской области в любом случае незаконна. Недавно лось включен в Красную книгу Украины.
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