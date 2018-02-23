Четыре ушка и один глаз: в Австралии спасли удивительного котика (фото)

18:47, 23 февраля 2018
Спасение видов
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После операции Фрэнки чувствует себя хорошо / facebook.com/MetroUK/

Об этом пишет Мetro. Котенку было всего 10 недель, его назвали Фрэнки. Для его спасения в городе Джелонг была проведена операция по удалению одного деформированного глаза.

Читайте такжеВ Британии родился ягненок-мутант с пятью ногамиПосле операции Фрэнки чувствует себя хорошо, и уже нашел новый дом и свою хозяйку.

Напомним, в Индии родился цыпленок-мутант с четырьмя лапами.

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Теги: #котенок