Четыре ушка и один глаз: в Австралии спасли удивительного котика (фото)

Котенку было всего 10 недель, его назвали Фрэнки. Для его спасения в городе Джелонг была проведена операция.

В Австралии местные жители нашли удивительного котенка. У котенка четыре уха, чем вызвана такая аномалия, неизвестно.

Об этом пишет Мetro. Котенку было всего 10 недель, его назвали Фрэнки. Для его спасения в городе Джелонг была проведена операция по удалению одного деформированного глаза.

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