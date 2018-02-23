В зоопарке Венесуэлы маленьких животных могут скормить более сильным

Больше всего от нехватки продовольствия страдают крупные кошки, в частности, львы или тигры, которых надо кормить мясом.

Голод в Венесуэльском зоопарке: администрация зверинца на западе страны может пожертвовать более слабыми животными, чтобы накормить более сильных.

Как говорится в сюжете ТСН, причиной таких планов администрации стала нехватка продовольствия, от которого страдает, как само заведение, так и вся страна. Больше всего от нехватки продовольствия страдают крупные кошки, в частности, львы или тигры, которых надо кормить мясом.

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