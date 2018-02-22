Злоумышленников сгубила жадность: похищенного в новогоднюю ночь пса наконец вернули владельцу (видео)

Фото найденного любимца выложил его владелец в соцсети.

Собаку по имени Бантик, которую похитили в новогоднюю ночь со двора киевлянина, нашли. Фото найденного любимца выложил его владелец в соцсети, а подробности поисковой операции на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель председателя Национальная полиция Украины Вячеслав Аброськин.

В частности, по словам Аброськина, помочь в поиске животного его попросил близкий товарищ, прошедший бои на Донбассе. Мужчина рассказал историю парня с его улицы, который уже два месяца ищет своего любимца, а помогают ему в этом чуть ли не все соседи и тысячи неравнодушных киевлян.

"Пересмотрел, и действительно ролик о Бантике получил более 2 млн просмотров. Понял, что к судьбе щенка по кличке Бантик оказались неравнодушными миллионы наших граждан. Не смог отказать и обратился с просьбой к работникам Департамента уголовного розыска Нацполиции найти время в напряженном графике и помочь найти щенка и вора, который его похитил. Два дня и преступник, который похитил Бантика, был установлен и найден. У него же был найден и Бантик", - написал Аброськин

Как напоминают в сюжете ТСН, драматическая история киевлянина и его питомца в начале года всколыхнула сеть Интернет. 6-месячного щенка овчарки похитили, как в детективе: злоумышленники отключили счетчик, чтобы потушить все фонари во дворе, и в темноте перепилили цепочку, на которой оставили пса.

Хозяин Бантика развернул целую поисковую операцию - клеил объявления, писал в соцсетях. Тому, кто найдет любимца, пообещал 50 тысяч гривень вознаграждения. В конце концов, жажда наживы и погубила воров: они стали торговаться за еще большую сумму и попались.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве владелец нашел похищенного той-терьера через 2,5 года поисков.