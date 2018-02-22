В Великобритании спасли тюленя, застрявшего во фризби (видео)

Бедное животное застряло во фризби и уже едва дышало.

В Великобритании на побережье нашли самку тюленя, которая из-за человеческой игрушки оказалась на грани смерти.

Читайте такжеВ Великобритании тюлени едва не погибли при попытке скрыться от туристов (фото)Как говорится в сюжете ТСН, шею животного сжимал фризби, да так сильно, что оно уже не могло есть и с трудом дышало. Природозащитники забрали самку в центр спасения животных. Там аккуратно сняли с шеи диск, а потом подлечили ее.

Шрам от раны еще до сих пор виднеется, впрочем зоологи уверяют, что животное чувствует себя хорошо и его уже можно возвращать обратно на побережье.

Как сообщал УНИАН, ранее в Шотландии спасли детеныша тюленя, который отполз от моря на километр.