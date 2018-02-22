Спасатели в Днепре вытащили из коллектора теплотрассы лабрадора (видео)
11:02, 22 февраля 2018Спасение видов
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Пес упал в открытый люк, когда гулял по улице с хозяйкой.
Спасатели в Днепре вытащили из коллектора теплотрассы лабрадора по кличке Банда.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Пес упал в открытый люк, когда гулял по улице с хозяйкой. Женщина сразу позвонила в спасательную службу. Чтобы достать животное с 4-метровой глубины, пришлось спускаться вниз с помощью треноги.
Вся спецоперация длилась с полчаса. Собаку вытащили испуганной, но невредимой.
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