Спасатели в Днепре вытащили из коллектора теплотрассы лабрадора (видео)

11:02, 22 февраля 2018
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Пес упал в открытый люк, когда гулял по улице с хозяйкой. Женщина сразу позвонила в спасательную службу. Чтобы достать животное с 4-метровой глубины, пришлось спускаться вниз с помощью треноги.

Вся спецоперация длилась с полчаса. Собаку вытащили испуганной, но невредимой.

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Теги: #спасение лабрадор Днепр