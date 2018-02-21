Опасные соседи: полиция Аргентины нашла в жилом доме более 200 змей (видео)

12:56, 21 февраля 2018
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН. По данным правоохранителей, их планировали продать на черном рынке. 219 пресмыкающихся, среди которых питоны и редкий собакоголовый удав, жили в пластиковых контейнерах.

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Мужчину, которому могут принадлежать змеи, полиция арестовала. Самыми пресмыкающимися пока занимаются чиновники, змеям ищут новых владельцев. 

Ранее в Кении разработали приложение для фото с дикими животными.

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