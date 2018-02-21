Опасные соседи: полиция Аргентины нашла в жилом доме более 200 змей (видео)
12:56, 21 февраля 2018Спасение видов
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По данным правоохранителей, их планировали продать на черном рынке.
Аргентинская полиция обнаружила в квартире в Буэнос-Айресе сотни змей
Аргентинская полиция обнаружила в квартире в Буэнос-Айресе сотни змей.
Об этом говорится в сюжете ТСН. По данным правоохранителей, их планировали продать на черном рынке. 219 пресмыкающихся, среди которых питоны и редкий собакоголовый удав, жили в пластиковых контейнерах.
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Мужчину, которому могут принадлежать змеи, полиция арестовала. Самыми пресмыкающимися пока занимаются чиновники, змеям ищут новых владельцев.
Ранее в Кении разработали приложение для фото с дикими животными.
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