Дополненная реальность: в Кении разработали приложение для фото с дикими животными (видео)

11:07, 21 февраля 2018
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН. В приложении можно выбрать зверя и переместить модель млекопитающего на любую поверхность.

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Благодаря технологии дополненной реальности, животное можно даже "посадить" себе на плечо и сделать снимок экрана на память. Разработчики надеются, что эта программа заставит людей задуматься и больше заботиться о животных. 

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Теги: #фото с дикими животными#приложение для фото