Дополненная реальность: в Кении разработали приложение для фото с дикими животными (видео)
11:07, 21 февраля 2018Спасение видов
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В приложении можно выбрать зверя и переместить модель млекопитающего на любую поверхность.
В Найроби разработали приложение, которое позволяет сделать фото с дикими животными
В столице Кении разработали приложение для фото с дикими животными.
Об этом говорится в сюжете ТСН. В приложении можно выбрать зверя и переместить модель млекопитающего на любую поверхность.
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Благодаря технологии дополненной реальности, животное можно даже "посадить" себе на плечо и сделать снимок экрана на память. Разработчики надеются, что эта программа заставит людей задуматься и больше заботиться о животных.
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