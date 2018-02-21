Дополненная реальность: в Кении разработали приложение для фото с дикими животными (видео)

В приложении можно выбрать зверя и переместить модель млекопитающего на любую поверхность.

В столице Кении разработали приложение для фото с дикими животными.

Об этом говорится в сюжете ТСН. В приложении можно выбрать зверя и переместить модель млекопитающего на любую поверхность.

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Благодаря технологии дополненной реальности, животное можно даже "посадить" себе на плечо и сделать снимок экрана на память. Разработчики надеются, что эта программа заставит людей задуматься и больше заботиться о животных.

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