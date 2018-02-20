На Полтавщине спасли перелетную птицу от обморожения (фото)

У птицы была травма лапки, она находилась на территории частного домовладения и не подпускала никого к себе.

Полтавские спасатели спасли перелетную птицу от обморожения.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Facebook. 20 февраля в Службу спасения поступило сообщение от жительницы пгт Козельщина о том, что на территории ее частного домовладения находится раненая неизвестная ей птица, которая никого не подпускает к себе.

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"Бойцы ГСЧС, которые прибыли на вызов, установили, что у птицы была травма лапки. Спасатели вызвали на место сотрудников Украинского общества охотников и рыболовов Козельщинского района, которые выяснили, что травмированная птица – Бугай – из семьи цаплевых и на территории частного домогосопдарства ей совсем не место. Спасатели отловили птицу и передали для дальнейшего ухода", - говорится в сообщении.

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