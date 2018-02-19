Блинчики на любой вкус: в Харьковском зоопарке устроили Масленицу для зверей (видео)

Для зеленых обезьян блины были с фруктами и овощами, а лисиц угощали блинами с сыром.

На Масленицу для животных из харьковского зоопарка приготовили особые блинчики: каждому виду - отдельный рецепт.

Читайте такжеЛьвов из Киевского зоопарка заставили размяться ради еды (фоторепортаж)Как говорится в сюжете ТСН, в этом году из-за реконструкции зоопаркапраздника для посетителей не было, а вот зверей без угощения не оставили. Для каждого вида зверей – свой особый рецепт блинов, чтобы было вкусно и полезно.

Так, для зеленых обезьян блины были с фруктами и овощами, которые разошлись очень быстро. А лисиц угощали блинами с сыром.

Масленицу отпраздновала даже бегемотиха Степанида. Для нее блины оказались слишком малыми, поэтому ее угостили лавашом.