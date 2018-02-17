За 16 лет на острове Борнео исчезли почти 150 тысяч орангутанов, и это не конец

Для выживания орангутанов на острове Борнео необходимы эффективные партнерские отношения с лесозаготовительными компаниями и другими отраслями промышленности.

За последние 16 лет около половины орангутанов, живших на острове Борнео, исчезли в результате изменений ландшафта.

По оценкам ученых, опубликовавших статью в Current Biology, численность обезьян сократилась почти на 150 тысяч особей, передает N+1.

Орангутаны обитают только в дождевых лесах островов Борнео (Калимантан) и Суматра. Большую часть своей жизнь они проводят на деревьях, по которым передвигаются с помощью очень длинных рук. Сегодня эти человекообразные обезьяны находятся под угрозой исчезновения в дикой природе — во многом из-за уничтожения мест обитания. При этом точных оценок вреда от вырубки лесов до сих пор не проводилось.

Чтобы выяснить, каким образом изменения ландшафта влияют на орангутанов, группа исследователей под руководством Марии Войгт из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка и Серже Уича из Ливерпульского университета имени Джона Мурса проанализировала результаты полевых исследований, которые проводились с 1999 по 2015 год. Ученые оценили количество орангутанов и экстраполировали данные на всю популяцию острова Борнео.

Читайте такжеОбнаружен новый вид больших человекообразных обезьянВ общей сложности зоологи зарегистрировали 36,5 тысяч гнезд. По их оценкам, за 16 лет с острова исчезло почти 148,5 тысяч калимантанских орангутанов. Также выяснилось, что теперь только 38 из 64 обособленных групп обезьян включают в себя более 100 особей, что считается нижней границей для выживаемости метапопуляций.

Чтобы определить вероятные причины таких потерь, авторы проанализировали карты изменений почвенного покрова за тот же период. Выяснилось, что больше всего на сокращение численности орангутанов повлияла вырубка лесов. С другой стороны, большое количество исчезнувших обезьян обитало на нетронутых территориях, и исследователи считают, что это отчасти объясняется браконьерством.

Исходя из темпа вырубки деревьев и предположения о том, что орангутаны могут выжить только при наличии лесов, исследователи посчитали, сколько животных пострадает в будущем. Предположительно, в ближайшие 35 лет исчезнет еще 45 тысяч обезьян. Зоологи предполагают, что для выживания орангутанов на острове Борнео необходимы эффективные партнерские отношения с лесозаготовительными компаниями и другими отраслями промышленности.