Минэкологии предупредило граждан о штрафе в 510-3655 гривень за сорванные краснокнижные первоцветы

Прошлой весной за срывание первоцветов 35 человек были оштрафованы на общую сумму 1,5 млн грн.

Министерство экологии и природных ресурсов предупредило граждан о том, что они могут быть оштрафованы на 510-3655 грн за срывание цветов, которые цветут ранней весной и занесены в Красную книгу Украины.

Такое сообщение на странице Минэкологии в соцсети Facebook опубликовала пресс-служба ведомства.

«За сбор, перевозку и торговлю первоцветами – штраф! За незаконное приобретение и сбыт объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, предусмотрено наложение штрафа от 510 до 1700 грн с конфискацией цветов. За сбор редких цветов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда предусмотрено наложение штрафа от 1700 до 3655 гривен с конфискацией растений», - заявили в министерстве.

Читайте такжеВ Киеве активисты экологических организаций провели акцию в защиту первоцветов В пресс-службе также напомнили, что каждый год Государственная экологическая инспекция проводит операцию «Первоцвет», целью которой является борьба нарушителями природоохранного законодательства.

«По результатам прошлогодней операции «Первоцвет-2017» территориальными органами Госэкоинспекции проведено 525 проверок, в ходе которых было выявлено 229 нарушений требований природоохранного законодательства», - сообщили в пресс-службе, добавив, что по результатам прошлогодней операции было составлено 245 протоколов об административном правонарушении, а также 35 человек были оштрафованы на общую сумму 1,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля министр экологии Остап Семерак заявил, что его ведомство поддерживает существенное повышение штрафов за нарушение природоохранного законодательства. По его словам, штрафы по некоторым экологическим статьям могут вырасти не в десятки, а в сотни, а иногда и в тысячи раз.