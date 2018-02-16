На Черниговщине убили семь косуль, среди них были беременные (фото)

На месте незаконной охоты правоохранители выявили многочисленные следы крови, а также ряд вещественных доказательств.

На Черниговщине полиция расследует факт незаконной охоты, в результате которой убито 7 косуль.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

Читайте такжеВ Сумской области полиция поймала браконьера, который застрелил двух косульСогласно сообщению, 15 февраля в Менский отдела полиции обратился руководитель местного охотничьего хозяйства с сообщением о том, что предыдущей ночью в урочище на территории хозяйства незаконно охотились неизвестные лица.

На месте происшествия правоохранители выявили многочисленные следы крови, а также ряд вещественных доказательств. В ходе дальнейшей поисковой работы полицейские установили направление движения автомобиля вероятных злоумышленников и прибыли в нежилое хозяйство в соседнем селе. Там в сарае было обнаружено место разделки туш убитых животных: семь недавно содранных шкур косули европейской и пять заячьих; эмбрионы косули, а также тушку лисы.

Сейчас полиция работает над установлением лиц, причастных к браконьерской охоте. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины («незаконная охота»), которая предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине обнаружили тела 6 косуль, убитых браконьерами. Европейские косули жили в рукотворном лесу в Олешковском районе.