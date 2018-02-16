Панды отпраздновали Новый год по Восточному календарю (видео)
12:09, 16 февраля 2018Спасение видов
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В зверинце на юго-западе Китая смотрители поздравили панденят подарками, среди которых были и яркие мягкие игрушки-собаки.
Китайские мышки отпраздновали Новый год по Восточному календарю
Панды начали год собаки. Китайские мишки отпраздновали Новый год по Восточному календарю.
Как говорится в сюжете ТСН, в зверинце на юго-западе Китая смотрители поздравили панденят подарками, среди которых были и яркие мягкие игрушки-собаки.
Читайте такжеЖурналистов впервые пустили в детский сад для панд в Китае (видео)Малыши подаркам обрадовалась и сразу начала играть ими. Панды отбирали игрушечных собак друг у друга и даже пробовали на вкус.
В провинции Сычуань, где расположен центр для черно-белых мишек, обитает треть всех панд мира. В последние годы записывать новогоднее видео с обитателями зверинца стало традицией.
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