Панды отпраздновали Новый год по Восточному календарю (видео)

В зверинце на юго-западе Китая смотрители поздравили панденят подарками, среди которых были и яркие мягкие игрушки-собаки.

Панды начали год собаки. Китайские мишки отпраздновали Новый год по Восточному календарю.

Как говорится в сюжете ТСН, в зверинце на юго-западе Китая смотрители поздравили панденят подарками, среди которых были и яркие мягкие игрушки-собаки.

Читайте такжеЖурналистов впервые пустили в детский сад для панд в Китае (видео)Малыши подаркам обрадовалась и сразу начала играть ими. Панды отбирали игрушечных собак друг у друга и даже пробовали на вкус.

В провинции Сычуань, где расположен центр для черно-белых мишек, обитает треть всех панд мира. В последние годы записывать новогоднее видео с обитателями зверинца стало традицией.