Панды отпраздновали Новый год по Восточному календарю (видео)

12:09, 16 февраля 2018
Спасение видов
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Как говорится в сюжете ТСН, в зверинце на юго-западе Китая смотрители поздравили панденят подарками, среди которых были и яркие мягкие игрушки-собаки.

Читайте такжеЖурналистов впервые пустили в детский сад для панд в Китае (видео)Малыши подаркам обрадовалась и сразу начала играть ими. Панды отбирали игрушечных собак друг у друга и даже пробовали на вкус.

В провинции Сычуань, где расположен центр для черно-белых мишек, обитает треть всех панд мира. В последние годы записывать новогоднее видео с обитателями зверинца стало традицией.

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Теги: #панды в Китае#китайский Новый год