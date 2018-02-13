Польша утопает в смоге: содержание пыли в воздухе достигло 900%

16:27, 13 февраля 2018
Уменьшение выбросов
596 0
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеУровень загрязнения воздуха столицы Мексики превысил допустимые нормы

Как пишет Onet.pl, жители Варшавы, Кракова, Лодзи и Кельце дышат очень загрязненным воздухом - содержание пыли в воздухе превышает норму более чем на 700%. Также критическая ситуация наблюдается в Малопольском воеводстве - уровень пыли в воздухе достигает 900% от нормы

В связи с этим мэр Кракова призвал людей ограничить деятельности, которая способствует образованию загрязнения. В частности снизить использование угля, которое сжигают в печах, и не пользоваться каминами.

Также людей призывают оставлять автомобили дома и ездить общественным транспортом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter