Польша утопает в смоге: содержание пыли в воздухе достигло 900%
16:27, 13 февраля 2018Уменьшение выбросов
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В связи с этим мэр Кракова призвал людей ограничить деятельности, которая способствует образованию загрязнения.
Иллюстрация / REUTERS
В Польше людей просят ограничить деятельности из-за сильного смога, окутавшего города.
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Как пишет Onet.pl, жители Варшавы, Кракова, Лодзи и Кельце дышат очень загрязненным воздухом - содержание пыли в воздухе превышает норму более чем на 700%. Также критическая ситуация наблюдается в Малопольском воеводстве - уровень пыли в воздухе достигает 900% от нормы
В связи с этим мэр Кракова призвал людей ограничить деятельности, которая способствует образованию загрязнения. В частности снизить использование угля, которое сжигают в печах, и не пользоваться каминами.
Также людей призывают оставлять автомобили дома и ездить общественным транспортом.
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