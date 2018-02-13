Польша утопает в смоге: содержание пыли в воздухе достигло 900%

В связи с этим мэр Кракова призвал людей ограничить деятельности, которая способствует образованию загрязнения.

В Польше людей просят ограничить деятельности из-за сильного смога, окутавшего города.

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Как пишет Onet.pl, жители Варшавы, Кракова, Лодзи и Кельце дышат очень загрязненным воздухом - содержание пыли в воздухе превышает норму более чем на 700%. Также критическая ситуация наблюдается в Малопольском воеводстве - уровень пыли в воздухе достигает 900% от нормы

В связи с этим мэр Кракова призвал людей ограничить деятельности, которая способствует образованию загрязнения. В частности снизить использование угля, которое сжигают в печах, и не пользоваться каминами.

Также людей призывают оставлять автомобили дома и ездить общественным транспортом.