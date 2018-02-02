В центре Киева активисты в костюмах химзащиты устроили акцию против опасного завода "Фанплит" (фоторепортаж)

Акция протеста против загрязнения окружающей среды заводом "Фанплит" состоялась возле КГГА.

Общественные активисты устроили под Киевской городской государственной администрацией театрализованную акцию протеста против размещения завода по производству фанерных плит "Фанплит" вблизи жилых районов столицы.

Об этом сообщено на странице "Стоп коррупции" в Facebook.

В частности, люди пришли на митинг в костюмах химической защиты, в сопровождении похоронной музыки в исполнении духового оркестра и принесли к столичной мэрии символическую "бочку с химически опасными веществами".

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"Таким образом, мы совместно с ОО "Жители Комфорт Таун" и другими общественными организациями и жителями левого берега столицы, демонстрируем протест против бездействия киевской власти в вопросе переноса подальше от жилых кварталов химически опасного предприятия "Фанплит", - рассказали активисты "Стоп коррупции" .

Отметим, 31 января жители Дарницы, Позняков и Осокорков в знак протеста перекрыли дорогу из-за того, что стали заложниками экологически опасного предприятия "Фанплит" в густонаселенном жилом районе Киева.