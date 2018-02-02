В центре Киева активисты в костюмах химзащиты устроили акцию против опасного завода "Фанплит" (фоторепортаж)

16:04, 02 февраля 2018
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Общественные активисты устроили под Киевской городской государственной администрацией театрализованную акцию протеста против размещения завода по производству фанерных плит "Фанплит" вблизи жилых районов столицы.

Об этом сообщено на странице "Стоп коррупции" в Facebook.

В частности, люди пришли на митинг в костюмах химической защиты, в сопровождении похоронной музыки в исполнении духового оркестра и принесли к столичной мэрии символическую "бочку с химически опасными веществами".

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"Таким образом, мы совместно с ОО "Жители Комфорт Таун" и другими общественными организациями и жителями левого берега столицы, демонстрируем протест против бездействия киевской власти в вопросе переноса подальше от жилых кварталов химически опасного предприятия "Фанплит", - рассказали активисты "Стоп коррупции" .

Отметим, 31 января жители Дарницы, Позняков и Осокорков в знак протеста перекрыли дорогу из-за того, что стали заложниками экологически опасного предприятия "Фанплит" в густонаселенном жилом районе Киева.

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Теги: #протест в Киеве#протест возле КГГА#завод Фанплит