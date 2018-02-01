Harley-Davidson больше не будет "рычать": легендарные мотоциклы станут электрическими

Звук нового электромотоцикла Harley-Davidson будет похож на рев реактивного двигателя.

Американская компания Harley-Davidson намерена завершить разработку и начать продажи своего первого электромотоцикла в течение ближайших полутора лет, он лишится своего традиционного "рычащего" звука.

Об этом компания объявила в своем финансовом отчете по итогам работы в 2017 году. Это первый раз, когда Harley-Davidson указала сроки появления своего первого серийного электромотоцикла, передает N+1.

Harley-Davidson с 2013 года занимается разработкой демонстратора технологий электрического мотоцикла LiveWire. Этот мотоцикл получил электромотор мощностью 55 киловатт. Его крутящий момент составляет около 70 ньютон-метров. Электромотоцикл может разгоняться с нуля до ста километров в час менее чем за четыре секунды. Пока батареи мотоцикла обеспечивают ему дальность хода до 85 километров.

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Время зарядки аккумуляторов составляет 3,5 часа. На руле LiveWire установлен сенсорный многофункциональный дисплей, на который может выводиться разнообразная информация, включая маршрутные данные, а также сведения о состоянии силовой установки и аккумуляторных батарей. Прототип мотоцикла имеет ограничение по скорости в 150 километров в час.

Будет ли первый серийный мотоцикл Harley-Davidson базироваться на демонстраторе технологий LiveWire, пока неизвестно.

В мае прошлого года представитель Harley-Davidson Билл Дэвидсон заявил, что компания приступила к работе над новым звуком, который будут издавать ее электрические мотоциклы. По словам Дэвидосна, звук нового мотоцикла будет похож на рев реактивного двигателя.

В Harley-Davidson объявили, что их новый электромотоцикл будет лишен главной отличительной особенности всех мотоциклов этой марки - рокочущего звука мотора. Звук же реактивного двигателя, по мнению разработчиков, позволит выделить электромотоцикл Harley Davidson среди прочих таких транспортных средств.