Загрязнение воздуха в Косово: местные протестуют, передвигаться по городу без масок невозможно (видео)

13:27, 01 февраля 2018
Уменьшение выбросов
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Как сообщается в сюжете ТСН, в Приштине загрязнение воздуха достигло критической отметки. В домах приходится плотно закрывать окна. 

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Протестующие во всем обвиняют власть. Говорят, максимум, что она пока сделала для улучшения ситуации, временно запретила грузовикам въезжать в город. 

Ранее один из крупнейших загрязнителей воздуха в мире Китай построил масштабную плавучую солнечную электростанцию.

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Теги: #Загрязнение воздуха в Косово