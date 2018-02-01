Загрязнение воздуха в Косово: местные протестуют, передвигаться по городу без масок невозможно (видео)
13:27, 01 февраля 2018Уменьшение выбросов
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Протестующие во всем обвиняют власть, в домах приходится плотно закрывать окна.
В Косово люди протестуют из-за загрязненного воздуха
В Косово люди протестуют из-за загрязненного воздуха, передвигаться по городу без масок невозможно.
Как сообщается в сюжете ТСН, в Приштине загрязнение воздуха достигло критической отметки. В домах приходится плотно закрывать окна.
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Протестующие во всем обвиняют власть. Говорят, максимум, что она пока сделала для улучшения ситуации, временно запретила грузовикам въезжать в город.
Ранее один из крупнейших загрязнителей воздуха в мире Китай построил масштабную плавучую солнечную электростанцию.
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