Volkswagen извинился за тесты дизельных выхлопов на обезьянах

В герметичную камеру, куда подавали выхлопы от работающего дизельного автомобиля Volkswagen Beetle, поместили десять обезьян.

Автопроизводитель Volkswagen назвал ошибкой тестирование выбросов дизельного двигателя на обезьянах.

Об этом говорится в заявлении компании, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Тест проводился в 2014 году по заказу Европейской исследовательской группы по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе, финансируемой автомобильными гигантами ​Volkswagen, Daimler и BMW.

"Выбранные тогда научные методы были неправильными. Мы приносим свои извинения за неверное решение и отсутствие компетентности у людей, [которые отвечают за их принятие]", - цитирует агентство заявление Volkswagen.

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Автомобильные концерны Daimler и BMW дистанцировались от происходящего. Daimler заявила, что тесты на животных «не являются необходимыми». BMW сообщил, что не причастен к этому эксперименту.

Об испытаниях с участием десяти обезьян ранее написала газета The New York Times.

В герметичную камеру, куда подавали выхлопы от работающего дизельного автомобиля Volkswagen Beetle, поместили десять обезьян. Для того чтобы занять животных на время эксперимента, им показывали мультфильмы. Эксперимент, который длился четыре часа, был призван доказать, что новые дизельные двигатели «чище», чем моторы предыдущих поколений.

Компания заказала такой эксперимент незадолго до "дизельгейта" - ​скандала с фальсификацией исследований уровня выбросов дизельных автомобилей, произведенных Volkswagen.

Американские ученые, которые проводили эксперимент с участием десяти обезьян, не знали, что ПО Volkswagen Beetle, который был задействован в эксперименте, также было модифицировано и в лабораторных условиях демонстрировало уровень загрязнения ниже, чем при реальной эксплуатации, отмечала The New York Times.