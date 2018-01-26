На форуме в Давосе гостей накормили эко-котлетами из растений (видео)

Американская компания накормила участников Всемирного экономического форума в Давосе котлетами из растений, чтобы привлечь их внимание к проблемам экологии, говорится в сюжете ТСН.

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По словам производителей, в отличие от обычных, такие котлеты не вредят окружающей среде, поскольку для их приготовления не разводят животных. При этом именно крупный рогатый скот производит газ метан, который наносит серьезный вред экологии.

Так, по данным ООН, почти 15% выбросов парниковых газов попадают в атмосферу из-за животноводства. Уменьшить их количество с помощью мяса из растений хотят представители компании. У них уже есть 500 ресторанов в США, и теперь они хотят убедить отказаться от мяса и участников форума.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые рассказали, когда атмосфера Земли станет непригодной для человека.