В Киеве на Позняках строители сливали отходы в озеро

Работниками Киевского рыбоохранного патруля совместно с представителями Института рыбного хозяйства НААН и Ихтиопатологической лаборатории 22 января 2018 года была обнаружена промоина со значительной концентрацией рыбы.

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

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"Исследованием установлено, что содержание растворенного в воде кислорода, при температуре +2 ºС, значительно ниже предельно-допустимой концентрации (0,5 мг/л). Это свидетельствует о явлении удушья. Инцидент произошел на оз. Позняки, в Дарницком районе. Киева", - говорится в сообщении.

Во время обследования территории вокруг озера обнаружена площадка, где осуществляются строительные работы. При их проведении происходит накопление загрязненных вод с примесями горюче-смазочных материалов, которые с помощью насоса перекачиваются в оз. Лебединое, а оттуда попадают в оз. Позняки.

"Температура воды в месте сброса загрязненных вод достигает +11 ºС. Вода имеет характерный едкий запах, серого цвета, мутная. С данного места отобраны пробы воды для проведения исследований на базе Института рыбного хозяйства НААН", - рассказали в Госрыбагентстве.

О происшествии уведомили ГУ НП в г. Киеве, Государственную экологическую инспекцию в г. Киеве и Киевскую городскую государственную администрацию.

"В настоящее время Киевским рыбоохранным патрулем принимаются меры по ликвидации негативных последствий. Патруль осуществляет круглосуточную охрану для избежания незаконного изъятия водных биоресурсов местным населением", - сообщил начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин.

Киевский рибоохранный патруль будет информировать о дальнейшем развитии ситуации.