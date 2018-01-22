ZARA, H&M и еще 60 брендов пообещали перейти на экологическое производство

На днях сразу несколько брендов (а точнее, 64) пообещали перейти на более осознанное производство. H&M, Zara, ASOS, Ganni, Target, Reformation и другие компании планируют увеличить использование вторичных материалов и повторно работать с нераспроданными изделиями из собственных коллекций, выпущенных ранее.

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Таким образом, к 2020 году бренды должны перейти на цикличную модель производства и обеспечить полную переработку материалов. Учитывая то, что по последним данным в год перерабатывается менее 1% от всей выпущенной одежды, эта инициатива более, чем актуальна. Об этом сообщает HarpersBazaar.

Кроме того, уже в мае бренды обязуются предоставить отчетность, которая поможет отследить их успехи в sustainability. Экологичное производство — злободневная необходимость для fast-fashion компаний.