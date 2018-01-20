Девять стран ЕС превысили предельные нормы загрязнения воздуха

Еврокомиссия пригрозила Чехии, Германии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии и Великобритании санкциями за превышение установленных предельных уровней загрязнения воздуха, передает kommersant.ru.

Читайте такжеВыбросы углекислого газа можно сократить на 70% к 2050 году - IRENAМинистры по делам окружающей среды этих стран приглашены 30 января в Брюссель на совещание о загрязнении атмосферы.

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла заявил, что это совещание даст возможность девяти странам заверить Брюссель «в скорейшем принятии мер по приведению экологической ситуации в соответствии с природоохранным законодательством ЕС».