Девять стран ЕС превысили предельные нормы загрязнения воздуха
08:58, 20 января 2018Уменьшение выбросов
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Еврокомиссия пригрозила странам санкциями за превышение установленных предельных уровней загрязнения воздуха.
Иллюстрация REUTERS
Еврокомиссия пригрозила Чехии, Германии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии и Великобритании санкциями за превышение установленных предельных уровней загрязнения воздуха, передает kommersant.ru.
Читайте такжеВыбросы углекислого газа можно сократить на 70% к 2050 году - IRENAМинистры по делам окружающей среды этих стран приглашены 30 января в Брюссель на совещание о загрязнении атмосферы.
Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла заявил, что это совещание даст возможность девяти странам заверить Брюссель «в скорейшем принятии мер по приведению экологической ситуации в соответствии с природоохранным законодательством ЕС».
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