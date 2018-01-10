Хокинг предупредил о превращении Земли в "ад"
16:03, 10 января 2018Уменьшение выбросов
1708 0
Ученый предупредил, что изменения климата превратят Землю в аналог Венеры.
Хокинг снова пугает человечество / фото NASA
Британский физик Стивен Хокинг предупредил, что климатические условия на Земле будут невыносимы для человечества.
Также он считает, что наша планета может повторить судьбу Венеры и превратиться в настоящий ад из-за жары, передает Daily Mail.
Читайте такжеУченые опубликовали "предупреждение человечеству"
Ученый прогнозирует, что средняя температура на Земле достигнет отметки в 460° С, если человечество не сократит выбросы парникового газа.
При этом физик раскритиковал Дональда Трампа из-за выхода США из Парижского соглашения по климату.
Ранее физик-теоретик Стивен Хокинг предупредил, что человечество погибнет на Земле после того, как мы превратим ее в шипящий огненный шар менее чем за 600 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter