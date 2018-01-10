Хокинг предупредил о превращении Земли в "ад"

16:03, 10 января 2018
Уменьшение выбросов
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Ученый предупредил, что изменения климата превратят Землю в аналог Венеры.

Хокинг снова пугает человечество / фото NASA

Британский физик Стивен Хокинг предупредил, что климатические условия на Земле будут невыносимы для человечества.

Также он считает, что наша планета может повторить судьбу Венеры и превратиться в настоящий ад из-за жары, передает Daily Mail.

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Ученый прогнозирует, что средняя температура на Земле достигнет отметки в 460° С, если человечество не сократит выбросы парникового газа.

При этом физик раскритиковал Дональда Трампа из-за выхода США из Парижского соглашения по климату.

Ранее физик-теоретик Стивен Хокинг предупредил, что человечество погибнет на Земле после того, как мы превратим ее в шипящий огненный шар менее чем за 600 лет. 

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Теги: #климат на Земле#температура на Земле#превращение Земли в Венеру