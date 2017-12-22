Самый загрязненный в ЕС воздух: в Польше будет работать министр по борьбе со смогом

Премьер Польши Матеуш Моравецкий намерен в ближайшее время назначить нового министра для борьбы со смогом. Об этом сообщает RMF FM, передает Европейская правда.

Министр должен будет прежде всего координировать действия всех министерств, ответственных за борьбу с загрязнением воздуха. Сейчас за это отвечает министр окружающей среды Ян Шишко, но эффект от его работы незначительный.

Читайте такжеСмог в Дели вызвал задержки авиарейсов и многочисленные аварии с жертвами

Уже известно, что новым министром станет юрист Петр Вожний. В настоящее время он является советником Моравецкого, а до этого был вице-министром по цифровизации.

Отставание в борьбе со смогом правительство Польши планирует догнать с Нового года. Год назад министры объявили о борьбе с загрязнением, но многие обещания не были реализованы.

Смог является достаточно серьезной проблемой во многих регионах Польши. Причинами его возникновения являются польские предприятия, а также частные лица, которые используют в качестве топлива уголь. Уже не первый год воздух в Польше признают самым загрязненным в ЕС.

Как сообщал УНИАН, по данным ЮНИСЕФ, каждый восьмой младенец на планете страдает от загрязнения воздуха.