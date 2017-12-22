В Запорожской области СБУ раскрыла масштабные нарушения по утилизации опасных медицинских отходов (фото, відео)

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры выявили нарушения предприятием норм утилизации опасных биологических отходов в Запорожской и Днепропетровской областях.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, сотрудники спецслужбы в Днепропетровской области задокументировали, что фирма, которая является «монополистом», и имеет соответствующую лицензию на сбор, транспортировку и утилизацию опасных медицинских отходов, грубо нарушала нормы действующего законодательства.

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Отмечается, что в соответствии с правилами уничтожения лекарственных и биологических средств, которые не подлежат дальнейшему использованию, они обретают статус «отходов» и передаются для уничтожения. Вместо этого предприятие свозило остатки в складские помещения, а также на территорию промышленной площадки в Запорожье, которые незаконно использовали как «свалку».

Во время осмотра этих территорий правоохранители обнаружили 2,5 тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, элементов питания, приборов и оборудования, содержащих ртуть и тяжелые металлы. Также было найдено 1,5 тонны органических медицинских отходов, предметы загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза в открытой форме.

Согласно заключению экспертов, благодаря действиям сотрудников СБ Украины удалось предотвратить эпидемиологическую опасность в городе.

В рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к преступлению.

Служба безопасности Украины проинформировала и.о. председателя Запорожской областной администрации о необходимости принятия комплекса мер, направленных на проведение сортировки и дальнейшей утилизации обнаруженных опасных медицинских отходов.