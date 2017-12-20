При проверке Дарницкой ТЭЦ выявлено превышение допустимого уровня выбросов

Государственная экологическая инспекция в ходе внеплановой проверки Дарницкой ТЭЦ выявила превышение предприятием допустимого уровня выбросов в воздух и Каневское водохранилище. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Читайте такжеВ Украине наблюдается тенденция к увеличению вредных выбросов - министр экологии«Я дал поручение Государственной экологической инспекции провести ряд проверок на этом предприятии. Эти проверки подтверждают превышение выбросов в воздух и выбросов в Каневское водохранилище», - сказал Семерак.

По словам министра, еще не завершена проверка шлакоотводов предприятия.

«В январе будет проверено предприятие на соблюдение требований, прописанных в разрешениях. Сейчас очевидно, что Минприроды может полностью поддержать позицию киевлян, что это предприятие является серьезным загрязнителем окружающей среды», - сказал Семерак.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Государственная экологическая инспекция начала внеплановую проверку Дарницкой ТЭЦ, поскольку на ее деятельность поступает много жалоб.

По словам Семерака, этот объект бьет все рекорды по количеству жалоб, поступивших от граждан за все время его пребывания в должности министра экологии.

Справка УНИАН. Дарницкая ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1954 году. Она обеспечивает теплом жителей Дарницкого и Днепровского районов столицы. Централь принадлежит частной компании «Евро-Реконструкция». Ее блоки работают на угле антрацитовой группы.