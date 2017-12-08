В Днепре экологи устроили акцию с дымовыми шашками (видео)
10:46, 08 декабря 2017Уменьшение выбросов
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Экологи требуют точнее измерять загрязнение и увеличить штрафы за выбросы в несколько раз.
В Днепре экологи в розовых очках и с едким дымом призвали обратить внимание на экологию
В Днепре дымовые шашки подожгли возле областной администрации и совета. Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам экологов, таким образом хотят показать, что жители и чиновники слишком мало уделяют внимания загрязнению воздуха, воды и почвы. Днепр в перечне городов с наихудшим состоянием окружающей среды. Поэтому экологи требуют точнее измерять загрязнение и увеличить штрафы за выбросы в несколько раз.
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Ранее сообщалось, что уровень выбросов углекислого газа начал расти.
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