В Днепре экологи устроили акцию с дымовыми шашками (видео)

10:46, 08 декабря 2017
Уменьшение выбросов
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Экологи требуют точнее измерять загрязнение и увеличить штрафы за выбросы в несколько раз. 

В Днепре дымовые шашки подожгли возле областной администрации и совета. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам экологов, таким образом хотят показать, что жители и чиновники слишком мало уделяют внимания загрязнению воздуха, воды и почвы. Днепр в перечне городов с наихудшим состоянием окружающей среды. Поэтому экологи требуют точнее измерять загрязнение и увеличить штрафы за выбросы в несколько раз. 

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Ранее сообщалось, что уровень выбросов углекислого газа начал расти.

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