Каждый восьмой младенец на планете страдает от загрязнения воздуха - ЮНИСЕФ

13:34, 06 декабря 2017
Уменьшение выбросов
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Загрязненный воздух угрожает здоровью 17 миллионов детей в возрасте до года на планете, больше всего таких детей в Южной Азии.

Больше всего от загрязнения воздуха страдают дети в Азии / Иллюстрация REUTERS

Почти 17 миллионов детей в мире вынуждены дышать токсичным воздухом, что может навредить развитию их мозгов. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил в отчете Детский фонд Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ), сообщает Deutsche Welle.

Всего в мире проживает 136 миллионов детей в возрасте до года, то есть загрязненный воздух угрожает каждому восьмому такому ребенку.

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По данным ЮНИСЕФ, 12,2 миллиона из этих маленьких детей проживают в Южной Азии. Еще 4,3 миллиона младенцев под угрозой живут в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе в условиях, когда загрязнение воздуха превышает норму в шесть раз. "Частицы-загрязнители вредят не только детским легким стран, но и развитияю их мозгов - а значит, их будущему", - заявил исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк.

Отчет фонда призывает родителей принимать меры для защиты детей от загрязненного воздуха, а также побуждает органы властей инвестировать в чистые возобновляемые источники энергии. Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы уровень загрязнения воздуха не превышал 20 микрограмм на кубический метр.

Как сообщал УНИАН, ученые установили, что каждая шестая смерть в мире вызвана загрязнением окружающей среды.

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Теги: #вредные выбросы#загрязнение воздуха в Киеве#болезни детей из-за экологии