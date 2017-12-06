Каждый восьмой младенец на планете страдает от загрязнения воздуха - ЮНИСЕФ

Почти 17 миллионов детей в мире вынуждены дышать токсичным воздухом, что может навредить развитию их мозгов. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил в отчете Детский фонд Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ), сообщает Deutsche Welle.

Всего в мире проживает 136 миллионов детей в возрасте до года, то есть загрязненный воздух угрожает каждому восьмому такому ребенку.

Читайте такжеВ Украине наблюдается тенденция к увеличению вредных выбросов - министр экологии

По данным ЮНИСЕФ, 12,2 миллиона из этих маленьких детей проживают в Южной Азии. Еще 4,3 миллиона младенцев под угрозой живут в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе в условиях, когда загрязнение воздуха превышает норму в шесть раз. "Частицы-загрязнители вредят не только детским легким стран, но и развитияю их мозгов - а значит, их будущему", - заявил исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк.

Отчет фонда призывает родителей принимать меры для защиты детей от загрязненного воздуха, а также побуждает органы властей инвестировать в чистые возобновляемые источники энергии. Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы уровень загрязнения воздуха не превышал 20 микрограмм на кубический метр.

Как сообщал УНИАН, ученые установили, что каждая шестая смерть в мире вызвана загрязнением окружающей среды.