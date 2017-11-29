Житомир планирует уменьшить выбросы CO2 на 20%

Житомир планирует уменьшить выбросы СО2 на 20%. Об этом сегодня в утреннем эфире на телеканале "1+1" рассказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета.

"Согласно Соглашения мэров, город взял на себя добровольные обязательства реализовать амбициозную цель по сокращению потребления энергии на территории города не менее чем на 20%, увеличению доли использования возобновляемых и альтернативных источников энергии не менее чем на 20% и сокращению выбросов СО2 не менее чем на 20% до 2020 года", - отметил, в частности, Сухомлин. На какой период взяты эти обязательства, не указывается.

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Сухомлин напомнил также, что ранее в областном центре был утвержден План действий устойчивого энергетического развития города Житомира на период 2015 - 2024 года, где предусмотрели финансирование на меры, направленные на сокращение выбросов СО2, в размере 104,6 млн евро.

Однако уже в этом году в Житомире пересмотрели этот план, дополнив его новыми проектами в секторе альтернативной и возобновляемой энергетики. Так, по оперативным данным, общая стоимость проектов и мер Плана действий устойчивого энергетического развития города Житомира на период 2015-2024 года уже составляет 210,4 млн евро. Из них, по состоянию на ноябрь 2017 года, Житомир имеет заключенных контрактов с международными финансовыми организациями, грантовыми фондами и проектами технической помощи на сумму более 75 млн евро. Кроме этого, в процессе подготовки к внедрению есть еще проекты на сумму более 100 млн евро.

В пресс-службе горсовета УНИАН также напомнили, что Житомир первым из украинских городов определил стратегию своего развития как эко-города со сбалансированной климатической инфраструктурой.

Кроме этого, для достижения определенных Соглашением мэров энергетических и климатических целей, Житомир внедряет и разрабатывает ряд проектов по утеплению зданий, развитию сети электротранспорта, альтернативной и возобновляемой энергетики, и тому подобное. Подробнее с их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Житомирского городского совета.