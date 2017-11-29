Продажи электромобилей в Украине за 10 месяцев выросли вдвое

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-октябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 2,3 раза – до 2225 единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

Читайте такжеВ Украине за год зарегистрировали 2,5 тысячи "зеленых" авто – СМИПри этом, в структуре первичного рынка электрокаров наибольшую долю занимают машины, бывшие в эксплуатации - 86%, годом ранее их доля составляла 42%.

Согласно опубликованным данным, чаще всего электромобили покупали жители Киева, которые с января по октябрь купили 528 электромобилей.

"На втором месте Харьковская область. Прописку в этой области получили 406 «зеленых» авто. Замыкает тройку лидеров по количеству зарегистрированных в этом году экомобилей Одесская область. Одесситы приобрели 405 машин на электротяге", - отметили в ассоциации.

Согласно данным ассоциации, абсолютным лидером на украинском рынке автомобилей на электрической тяге остается модель NISSAN Leaf с показателем 1855 проданных авто.

Вторым по популярности электрокаром стала BMW i3 с показателем 79 авто.

Замыкает лидерскую тройку: TESLA Model S, которая получила 56 регистрационных номеров.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта в стране намерено к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.

По данным Мининфраструктуры, по состоянию на 1 января этого года в Украине было продано 2600 электромобилей, что составляет около 4% от всех продаж авто в стране.