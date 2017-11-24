Ученые утверждают, что фритюрницы могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
Жирные кислоты, которые выделяются в воздух в процессе приготовления еды в кипящем масле, могут участвовать в формировании облаков, которые сдерживают глобальное потепление, выяснили ученые.
Молекулы жирных кислот образуют сложные трехмерные структуры внутри растворенных в воздухе атмосферных аэрозолей, за счет чего аэрозоли эти становятся более устойчивыми и со временем помогают формировать тучи. Об этом пишет "Би-би-си".
Эксперты говорят, что такие облака могут оказывать на климат охлаждающее действие, а новые данные проливают свет на влияние атмосферных аэрозолей на температуру воздуха.
На сегодняшний день споры среди ученых по поводу роли атмосферных аэрозолей продолжаются.
Речь идет о крохотных частицах (как твердых, так и жидких) - от пыли Сахары до остатков аэрозолей, созданных химическими реакциями.
Они могут иметь разное влияние на природу: большая часть аэрозолей отражают солнечные лучи обратно в космос, другие их поглощают.
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Аэрозоли и образующиеся из них облака могут отражать в космос до четверти солнечной энергии.
Ученые и раньше знали, что выбросы молекул жирных кислот из сковородок и фритюрниц могут покрывать частицы аэрозолей в атмосфере - однако сегодня исследователи впервые взглянули на их роль внутри атмосферных капель.
С помощью ультразвуковой левитации ученым удалось зафиксировать в воздухе отдельные капли соляного раствора и олеиновой кислоты, чтобы проанализировать их с помощью лазерных и рентгеновских лучей.
Именно рентгеновские лучи сыграли ключевую роль в исследовании внутренней структуры капель.
"Мы выяснили, что эти капли могут вступать в контакт и формировать собственные структуры, а это означает, что молекулы могут дольше удерживаться в атмосфере", - объяснил Би-би-си Кристиан Пфанг из Университета Рединга.
"Эти структуры получаются очень вязкими, поэтому вместо водяной капли вы получаете что-то более напоминающее мед и процессы внутри такой капли замедляются", - объяснят Пфанг.
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По его словам, такие капли устойчивы к окислению, поэтому они живут дольше, что упрощает формирование облаков.
Однако специалисты пока не рассматривают всерьез идею о том, что кулинарные жиры могут использоваться в качестве формы геоинженерии для ограничения влияния глобального потепления.
Они говорят, что сегодня важнее собирать молекулы из атмосферы, а затем выпускать их обратно для дальнейшего изучения ситуации.