Ученые утверждают, что фритюрницы могут помочь в борьбе с глобальным потеплением

Молекулы жирных кислот образуют сложные трехмерные структуры внутри растворенных в воздухе атмосферных аэрозолей, за счет чего аэрозоли эти становятся более устойчивыми и со временем помогают формировать тучи. Об этом пишет "Би-би-си".

Эксперты говорят, что такие облака могут оказывать на климат охлаждающее действие, а новые данные проливают свет на влияние атмосферных аэрозолей на температуру воздуха.

На сегодняшний день споры среди ученых по поводу роли атмосферных аэрозолей продолжаются.

Речь идет о крохотных частицах (как твердых, так и жидких) - от пыли Сахары до остатков аэрозолей, созданных химическими реакциями.

Они могут иметь разное влияние на природу: большая часть аэрозолей отражают солнечные лучи обратно в космос, другие их поглощают.

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Аэрозоли и образующиеся из них облака могут отражать в космос до четверти солнечной энергии.

Ученые и раньше знали, что выбросы молекул жирных кислот из сковородок и фритюрниц могут покрывать частицы аэрозолей в атмосфере - однако сегодня исследователи впервые взглянули на их роль внутри атмосферных капель.

С помощью ультразвуковой левитации ученым удалось зафиксировать в воздухе отдельные капли соляного раствора и олеиновой кислоты, чтобы проанализировать их с помощью лазерных и рентгеновских лучей.

Именно рентгеновские лучи сыграли ключевую роль в исследовании внутренней структуры капель.

"Мы выяснили, что эти капли могут вступать в контакт и формировать собственные структуры, а это означает, что молекулы могут дольше удерживаться в атмосфере", - объяснил Би-би-си Кристиан Пфанг из Университета Рединга.

"Эти структуры получаются очень вязкими, поэтому вместо водяной капли вы получаете что-то более напоминающее мед и процессы внутри такой капли замедляются", - объяснят Пфанг.

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По его словам, такие капли устойчивы к окислению, поэтому они живут дольше, что упрощает формирование облаков.

Однако специалисты пока не рассматривают всерьез идею о том, что кулинарные жиры могут использоваться в качестве формы геоинженерии для ограничения влияния глобального потепления.

Они говорят, что сегодня важнее собирать молекулы из атмосферы, а затем выпускать их обратно для дальнейшего изучения ситуации.