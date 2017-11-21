Мировые продажи электромобилей взлетели на 63%

Мировые продажи электромобилей в третьем квартале этого года составили 287 тыс. Об этом сообщили эксперты Bloomberg New Energy Finance (BNEF), опубликовавшие исследование рынка электромобилей, передает kommersant.ru.

Читайте такжеДля зарядки электромобилей миру потребуются триллионы долларовТаким образом, рост продаж электромобилей (в это число входят как собственно электромобили, так и гибридные автомобили, заряжающиеся при помощи подключения к электросети) составил по сравнению со II кварталом этого года 23%, а по сравнению с III кварталом прошлого - 63%. Как отмечают эксперты BNEF, больше половины продаж приходится на Китай, где государственная программа субсидий делает электромобили дешевле (иногда до 40%) обычных автомобилей.

Эксперты, кроме того, прогнозируют, что отмеченный рост продаж электромобилей (который они связывают с большей доступностью инфраструктуры для подзарядки и предоставлением производителями большего выбора моделей) приведет к тому, что в 2017 году впервые за год будет продано более миллиона электромобилей по всему миру.